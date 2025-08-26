New York: in calo Bunge

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo agroalimentare americano
, in flessione del 2,60% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bunge
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bunge
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 87,23 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 85,01. L'equilibrata forza rialzista di Bunge
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 89,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)