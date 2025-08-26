Milano 17:35
42.655 -1,32%
Nasdaq 20:48
23.474 +0,21%
Dow Jones 20:48
45.320 +0,08%
Londra 17:35
9.266 -0,60%
Francoforte 17:35
24.153 -0,50%

New York: in calo Bunge

New York: in calo Bunge
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo agroalimentare americano, in flessione del 2,60% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bunge evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bunge rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 87,23 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 85,01. L'equilibrata forza rialzista di Bunge è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 89,44.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
