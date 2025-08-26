New York: performance negativa per Crown Castle

(Teleborsa) - Pressione sulla società immobiliare che gestisce infrastrutture wireless
, che tratta con una perdita del 2,48%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'S&P-500
, ad evidenza del fatto che il movimento di Crown Castle
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Le tendenza di medio periodo di Crown Castle
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 101,8 USD. Supporto stimato a 99. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 104,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)