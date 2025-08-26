New York: positiva la giornata per Sirius XM Radio

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la radio satellitare
, che tratta in utile del 2,38% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Sirius XM Radio
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,41%, rispetto a -1,16% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo status tecnico di Sirius XM Radio
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 23,81 USD, mentre il primo supporto è stimato a 23,28. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24,34.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)