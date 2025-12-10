Milano 16:54
43.390 -0,42%
Nasdaq 16:54
25.556 -0,44%
Dow Jones 16:54
47.687 +0,27%
Londra 16:54
9.662 +0,21%
Francoforte 16:54
24.090 -0,30%

New York: giornata depressa per Biogen

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per Biogen
Pressione sulla compagnia biotecnologica americana, che tratta con una perdita del 2,85%.
Condividi
```