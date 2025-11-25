Milano
17:35
42.699
+0,95%
Nasdaq
21:04
24.969
+0,38%
Dow Jones
21:04
47.089
+1,38%
Londra
17:35
9.610
+0,78%
Francoforte
17:35
23.465
+0,97%
Martedì 25 Novembre 2025, ore 21.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: positiva la giornata per Workday
New York: positiva la giornata per Workday
Migliori e peggiori
,
In breve
25 novembre 2025 - 18.00
Bene il
fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta
, con un rialzo del 3,27%.
Condividi
Leggi anche
In evidenza Workday sul listino di New York
New York: nuovo spunto rialzista per Workday
New York: si muove a passi da gigante Workday
Wall Street chiude in positivo, volano ancora i titoli dei chip e dell'IA
Titoli e Indici
Workday
+3,68%
Altre notizie
New York: positiva la giornata per GE Healthcare Technologies
New York: positiva la giornata per Marriott International
New York: positiva la giornata per DexCom
Wall Street positiva. Occhi puntati sulla Federal Reserve
Tonica Wall Street. Attesa per la Fed
New York: positiva la giornata per Merck
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto