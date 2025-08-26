New York: scambi in positivo per Teradyne

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che produce i tester di circuiti integrati
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,86%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Teradyne
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di Teradyne
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 120,1 USD. Possibile una discesa fino al bottom 117,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 122,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)