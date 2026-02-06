Milano 17:35
45.877 +0,13%
Nasdaq 18:42
24.981 +1,76%
Dow Jones 18:42
49.881 +1,99%
Londra 17:40
10.370 +0,59%
Francoforte 17:35
24.721 +0,94%

New York: scambi in forte rialzo per Teradyne

Migliori e peggiori
New York: scambi in forte rialzo per Teradyne
(Teleborsa) - Rialzo per la società che produce i tester di circuiti integrati, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,36%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Teradyne più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Teradyne classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 298,7 USD e primo supporto individuato a 284,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 312,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```