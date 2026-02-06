New York: scambi in forte rialzo per Teradyne

(Teleborsa) - Rialzo per la società che produce i tester di circuiti integrati
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,36%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Teradyne
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Teradyne
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 298,7 USD e primo supporto individuato a 284,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 312,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)