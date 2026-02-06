Milano 17:35
45.877 +0,13%
Nasdaq 18:39
24.959 +1,67%
Dow Jones 18:39
49.863 +1,95%
Londra 17:40
10.370 +0,59%
Francoforte 17:35
24.721 +0,94%

A New York corre Teradyne

Migliori e peggiori, In breve
A New York corre Teradyne
Brilla la società che produce i tester di circuiti integrati, che passa di mano con un aumento dell'8,36%.
Condividi
```