Analisi Tecnica: indice DAX del 26/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Performance infelice per il principale indice di Francoforte, che chiude la giornata del 26 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,50% rispetto alla seduta precedente.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 24.082,8. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 24.293. Il peggioramento del DAX è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 24.012,7.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)