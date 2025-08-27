Milano 26-ago
42.655 0,00%
Nasdaq 26-ago
23.525 +0,43%
Dow Jones 26-ago
45.418 +0,30%
Londra 26-ago
9.266 0,00%
Francoforte 26-ago
24.153 0,00%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 25.524,92 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 25.524,92 in apertura.
Condividi
```