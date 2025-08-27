Milano
26-ago
42.655
0,00%
Nasdaq
26-ago
23.525
+0,43%
Dow Jones
26-ago
45.418
+0,30%
Londra
26-ago
9.266
0,00%
Francoforte
26-ago
24.153
0,00%
Mercoledì 27 Agosto 2025, ore 07.45
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,06%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,06%
Hang Seng a 25.541,43 punti
In breve
,
Finanza
27 agosto 2025 - 07.10
Indice Hang Seng +0,06% a quota 25.541,43 all'apertura pomeridiana.
