Milano 11:46
42.527 -0,30%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:47
9.269 +0,03%
Francoforte 11:46
24.125 -0,12%

Cambi: euro a 0,8621 sterline alle 11:30

Euro a 0,8621 sulla sterlina inglese alle 11:30.
