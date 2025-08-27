Milano 17:35
42.349 -0,72%
Nasdaq 18:44
23.518 -0,03%
Dow Jones 18:44
45.501 +0,18%
Londra 17:35
9.256 -0,11%
Francoforte 17:35
24.046 -0,44%

Cambi: euro a 1,1587 dollari alle 15:41

In breve, Finanza
Euro a 1,1587 sul dollaro alle 15:41.
