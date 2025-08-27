GOLD del 26/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Punta con decisione al rialzo la performance del metallo giallo, con una variazione percentuale dello 0,77%.
Lo status tecnico dell'oro è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3.410,9, mentre il primo supporto è stimato a 3.356,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3.465.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)