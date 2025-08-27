Milano 15:28
Madrid: scambi in positivo per Acciona Energia

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,09%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Acciona Energia più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Analizzando lo scenario di Acciona Energia si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 23,51 Euro. Prima resistenza a 24,25. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 23,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
