Milano
14:42
46.863
+0,95%
Nasdaq
3-feb
25.339
0,00%
Dow Jones
3-feb
49.241
-0,34%
Londra
14:42
10.447
+1,28%
Francoforte
14:42
24.701
-0,32%
Mercoledì 4 Febbraio 2026, ore 14.59
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: scambi in positivo per Inmobiliaria Colonial
Madrid: scambi in positivo per Inmobiliaria Colonial
Migliori e peggiori
,
In breve
04 febbraio 2026 - 13.00
Apprezzabile rialzo per il
gruppo immobiliare spagnolo
, in guadagno del 2,96% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Colonial Sfl Socimi
+2,96%
