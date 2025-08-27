Milano 17:35
New York: andamento negativo per SBA Communications

(Teleborsa) - Rosso per il gestore di infrastrutture di comunicazione wireless in Nord, Centro e Sud America, che sta segnando un calo del 3,00%.

La tendenza ad una settimana di SBA Communications è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di SBA Communications segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 210 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 216,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 207,7.

