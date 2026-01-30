New York: spinge in avanti Charter Communications

(Teleborsa) - Protagonista la società di servizi di comunicazione a banda larga
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,65%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Charter Communications
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Charter Communications
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Charter Communications
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 210,3 USD, mentre i supporti sono stimati a 198,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 221,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)