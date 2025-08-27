Milano 17:35
42.349 -0,72%
Nasdaq 21:38
23.550 +0,11%
Dow Jones 21:38
45.599 +0,40%
Londra 17:35
9.256 -0,11%
Francoforte 17:35
24.046 -0,44%

New York: andamento rialzista per ServiceNow

Migliori e peggiori
New York: andamento rialzista per ServiceNow
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,51%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ServiceNow, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per ServiceNow, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 874,2 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 892,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 862,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```