Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 19:10
25.713 -1,19%
Dow Jones 19:10
48.891 -0,25%
Londra 17:35
10.172 +0,17%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

New York: brusca correzione per ServiceNow

Migliori e peggiori
New York: brusca correzione per ServiceNow
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, che tratta in perdita dell'11,74% sui valori precedenti.

L'andamento di ServiceNow nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di ServiceNow mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 112,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 117,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 110,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```