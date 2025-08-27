New York: scambi al rialzo per Sirius XM Radio

(Teleborsa) - Seduta positiva per la radio satellitare
, che avanza bene del 2,29%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sirius XM Radio
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sirius XM Radio
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Sirius XM Radio
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)