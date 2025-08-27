Milano 17:35
New York: scambi al rialzo per Sirius XM Radio

(Teleborsa) - Seduta positiva per la radio satellitare, che avanza bene del 2,29%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sirius XM Radio evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sirius XM Radio rispetto all'indice.


Tecnicamente, Sirius XM Radio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
