RTL 102.5 si conferma al vertice degli ascolti

(Teleborsa) - RTL 102.5 è stata la radio più ascoltata nel 2025
. Secondo la rilevazione Audiradio, quasi 9,2 milioni di persone
hanno complessivamente ascoltato le radio del Gruppo che conta RTL 102.5
(6,6 milioni di ascolti), Radio Zeta
(1,254 milioni di ascolti) e Radiofreccia
(1,303 milioni).
RTL 102.5 si classifica anche fra le prime radio nella rilevazione del quarto d’ora
con 526 mila ascoltatori. Dati che consolidano la leadership dell'emittente e confermano la fedeltà della sua community.