RTL 102.5 si conferma al vertice degli ascolti
(Teleborsa) - RTL 102.5 è stata la radio più ascoltata nel 2025. Secondo la rilevazione Audiradio, quasi 9,2 milioni di persone hanno complessivamente ascoltato le radio del Gruppo che conta RTL 102.5 (6,6 milioni di ascolti), Radio Zeta (1,254 milioni di ascolti) e Radiofreccia (1,303 milioni).

RTL 102.5 si classifica anche fra le prime radio nella rilevazione del quarto d’ora con 526 mila ascoltatori. Dati che consolidano la leadership dell'emittente e confermano la fedeltà della sua community.
