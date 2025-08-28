Analisi Tecnica: indice DAX del 27/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Performance infelice per il principale indice di Francoforte, che chiude la giornata del 27 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,44% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico del DAX suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 23.940,6 con tetto rappresentato dall'area 24.257,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23.835.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)