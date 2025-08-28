Milano 27-ago
42.349 0,00%
Nasdaq 27-ago
23.566 +0,17%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 27-ago
9.256 0,00%
Francoforte 27-ago
24.046 0,00%

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 25.201,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 25.201,76 in apertura.
Condividi
```