Milano
17:12
42.443
+0,22%
Nasdaq
17:12
23.667
+0,43%
Dow Jones
17:12
45.480
-0,19%
Londra
17:13
9.214
-0,45%
Francoforte
17:12
24.049
+0,01%
Giovedì 28 Agosto 2025, ore 17.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Banks, che cresce senza forza
Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Banks, che cresce senza forza
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
28 agosto 2025 - 17.00
L'
Indice bancario europeo
avanza in maniera frazionale, arrivando a 225,83 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Banks
Titoli e Indici
Euro Stoxx Banks
+0,40%
Altre notizie
Eurozona: spinge in avanti l'EURO STOXX Banks
Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: amplia il rialzo l'EURO STOXX Banks
Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Banks
Crolla a Eurozona l'EURO STOXX Banks
Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Banks