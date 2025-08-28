Francoforte: brillante l'andamento di Durr

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Durr
, che tratta in utile dell'1,85% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Durr
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Durr
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 21,75 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 22,25. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)