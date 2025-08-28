Milano 12:19
42.362 +0,03%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 12:19
9.211 -0,48%
Francoforte 12:19
24.028 -0,07%

Francoforte: brillante l'andamento di Durr

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Durr, che tratta in utile dell'1,85% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Durr rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Durr mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 21,75 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 22,25. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
