Milano 15:49
44.220 +0,52%
Nasdaq 15:49
25.022 -0,44%
Dow Jones 15:49
48.244 +0,27%
Londra 15:49
9.833 +1,53%
Francoforte 15:49
24.062 -0,06%

Francoforte: andamento rialzista per Aurubis

Seduta positiva per il produttore tedesco di rame, che avanza bene dell'1,96%.
