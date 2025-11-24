Milano 13:34
42.297 -0,86%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:34
9.561 +0,23%
Francoforte 13:34
23.234 +0,62%

Francoforte: in rally Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in rally Aixtron
Brillante rialzo per Aixtron, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,78%.
Condividi
```