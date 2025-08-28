Milano 17:35
42.447 +0,23%
Nasdaq 19:23
23.682 +0,49%
Dow Jones 19:23
45.573 +0,02%
Londra 17:35
9.217 -0,42%
Francoforte 17:35
24.040 -0,03%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,87 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,87 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,87 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```