Milano 11:57
45.614 +0,20%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 11:57
10.175 +0,37%
Francoforte 11:57
25.337 -0,33%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,02 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,02 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,02 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```