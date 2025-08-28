Milano 17:35
42.447 +0,23%
Nasdaq 21:25
23.715 +0,63%
Dow Jones 21:25
45.636 +0,16%
Londra 17:35
9.217 -0,42%
Francoforte 17:35
24.040 -0,03%

New York: rosso per Cintas Corporation

(Teleborsa) - Ribasso per il leader americano nella produzione di uniformi da lavoro, che presenta una flessione del 2,62%.

L'andamento di Cintas Corporation nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Cintas Corporation, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 205,2 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 211,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 202,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
