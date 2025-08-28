New York: rosso per Cintas Corporation

(Teleborsa) - Ribasso per il leader americano nella produzione di uniformi da lavoro
, che presenta una flessione del 2,62%.
L'andamento di Cintas Corporation
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Cintas Corporation
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 205,2 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 211,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 202,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)