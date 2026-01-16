Milano 17:35
45.800 -0,11%
Nasdaq 18:22
25.552 +0,02%
Dow Jones 18:22
49.411 -0,06%
Londra 17:35
10.235 -0,04%
Francoforte 17:35
25.297 -0,22%

New York: andamento negativo per AppLovin

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per AppLovin
Rosso per la piattaforma tecnologica di applicazioni, che sta segnando un calo del 3,07%.
Condividi
```