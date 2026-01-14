Milano 17:35
45.647 +0,27%
Nasdaq 21:33
25.451 -1,13%
Dow Jones 21:33
49.147 -0,09%
Londra 17:35
10.184 +0,46%
Francoforte 17:35
25.286 -0,53%

New York: ingrana la marcia APA Corporation

Migliori e peggiori
New York: ingrana la marcia APA Corporation
(Teleborsa) - Effervescente la holding attiva nel campo dell'energia, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,59%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di APA Corporation evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso APA Corporation rispetto all'indice.


La tendenza di breve di APA Corporation è in rafforzamento con area di resistenza vista a 27,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,29.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```