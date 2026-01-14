New York: ingrana la marcia APA Corporation

(Teleborsa) - Effervescente la holding attiva nel campo dell'energia
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,59%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di APA Corporation
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso APA Corporation
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di APA Corporation
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 27,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,29.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)