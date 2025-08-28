Milano 12:23
42.356 +0,02%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 12:23
9.210 -0,49%
Francoforte 12:23
24.018 -0,12%

Petrolio a 63,72 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 63,72 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 63,72 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```