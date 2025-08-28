Milano 9:33
Piazza Affari: andamento rialzista per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del re del cachemire, con una variazione percentuale dell'1,95%.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Brunello Cucinelli rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di medio periodo del gruppo di Solomeo rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 102,7 Euro, mentre i supporti sono stimati a 100,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 104,8.

