Milano 16:49
46.351 +0,75%
Nasdaq 16:49
25.475 -1,02%
Dow Jones 16:49
49.458 +0,10%
Londra 16:49
10.301 -0,39%
Francoforte 16:49
24.783 -0,06%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Brunello Cucinelli

Migliori e peggiori
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Brunello Cucinelli
(Teleborsa) - Retrocede il re del cachemire, con un ribasso del 2,46%.

L'andamento di Brunello Cucinelli nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 78,2 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 81,02. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 83,84.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```