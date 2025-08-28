Milano 14:54
42.510 +0,38%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 14:54
9.231 -0,27%
Francoforte 14:54
24.082 +0,15%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Brunello Cucinelli
Balza in avanti il re del cachemire, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,95%.
