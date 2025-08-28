Piazza Affari: MFE A, quotazioni alle stelle

società media e di comunicazione italiana

MediaForEurope

FTSE Italia Mid Cap

MFE A

(Teleborsa) - Effervescente la, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,11%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Si indebolisce il quadro tecnico di, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 2,836 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 3,016. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 2,718.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)