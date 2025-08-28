Piazza Affari: MFE A, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Effervescente la società media e di comunicazione italiana
, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,11%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MediaForEurope
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Si indebolisce il quadro tecnico di MFE A
, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 2,836 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 3,016. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 2,718.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)