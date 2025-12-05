Milano 12:36
43.600 +0,19%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 12:36
9.721 +0,10%
Francoforte 12:36
24.027 +0,61%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per MFE A

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza la società media e di comunicazione italiana, che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%.

La tendenza ad una settimana di MediaForEurope è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,964 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,04. Il peggioramento di MFE A è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 2,916.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
