Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per MFE A

(Teleborsa) - Avanza la società media e di comunicazione italiana
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%.
La tendenza ad una settimana di MediaForEurope
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,964 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,04. Il peggioramento di MFE A
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 2,916.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)