Indice del settore alimentare italiano, scendono le quotazioni a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si abbattono le vendite sul comparto alimentare a Piazza Affari, che continua la giornata a 74.011,33 punti, in forte calo dell'1,51%.
