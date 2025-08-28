Milano 9:34
Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Piaggio
(Teleborsa) - Balza in avanti la big delle due ruote, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,60%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Piaggio più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo della società industriale confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 2,065 Euro con primo supporto visto a 2,027. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 2,003.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
