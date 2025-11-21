Milano 13:55
42.703 -0,50%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 13:55
9.518 -0,10%
Francoforte 13:55
23.188 -0,39%

Piazza Affari: risultato positivo per Comer Industries

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: risultato positivo per Comer Industries
Seduta vivace oggi per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,45%.
Condividi
```