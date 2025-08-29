Milano
Venerdì 29 Agosto 2025, ore 10.36
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Non si allontana dalla parità Tokyo (-0,19% alle 08:20)
Borsa: Non si allontana dalla parità Tokyo (-0,19% alle 08:20)
Il Nikkei 225 si muove sulla parità a 42.748,75 punti
In breve
,
Finanza
29 agosto 2025 - 08.20
Tokyo mostra un -0,19% alle 08:20 e continua gli scambi a 42.748,75 punti.
