Milano 12:00
43.221 0,00%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 12:00
9.706 +0,13%
Francoforte 12:00
23.760 -0,04%

Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,17% alle 10:30)

Il FTSE MIB si muove sulla parità a 43.148,3 punti

In breve, Finanza
Milano mostra un -0,17% alle 10:30 e continua gli scambi a 43.148,3 punti.
