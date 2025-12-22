Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:13
25.449 +0,41%
Dow Jones 21:13
48.384 +0,52%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,19% alle 13:00)

Il FTSE MIB si muove sulla parità a 44.672,64 punti

In breve, Finanza
Milano mostra un -0,19% alle 13:00 e continua gli scambi a 44.672,64 punti.
