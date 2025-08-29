Milano 14:24
Francoforte: movimento negativo per Durr

(Teleborsa) - Sottotono Durr, che passa di mano con un calo dell'1,85%.

La tendenza ad una settimana di Durr è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Durr, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 21 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 21,65. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 20,75.

