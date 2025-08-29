Milano 14:25
42.227 -0,52%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 14:25
9.198 -0,21%
Francoforte 14:26
23.983 -0,24%

Londra: andamento rialzista per Rentokil Initial

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per Rentokil Initial
Bene il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene, con un rialzo del 2,98%.
Condividi
```