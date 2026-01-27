Milano 11:10
45.074 +0,27%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:10
10.188 +0,38%
Francoforte 11:10
24.906 -0,11%

Londra: andamento negativo per Entain

Sottotono la società di scommesse sportive e giochi, che passa di mano con un calo dell'1,89%.
