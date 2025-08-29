Milano 17:35
42.196 -0,59%
Nasdaq 19:53
23.419 -1,20%
Dow Jones 19:53
45.548 -0,19%
Londra 17:35
9.187 -0,32%
Francoforte 17:35
23.902 -0,57%

New York: performance negativa per Advanced Micro Devices
Ribasso per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che presenta una flessione del 3,33%.
