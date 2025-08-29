New York: positiva la giornata per PG&E

(Teleborsa) - Scambia in profit il distributore di energia elettrica
, che lievita del 2,67%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a PG&E
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di PG&E
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, PG&E
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 15,65 USD. Primo supporto a 15,07. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 14,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)