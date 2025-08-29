Milano 17:35
42.196 -0,59%
Nasdaq 18:08
23.402 -1,27%
Dow Jones 18:08
45.481 -0,34%
Londra 17:35
9.187 -0,32%
Francoforte 17:35
23.902 -0,57%

New York: positiva la giornata per PG&E

Migliori e peggiori
New York: positiva la giornata per PG&E
(Teleborsa) - Scambia in profit il distributore di energia elettrica, che lievita del 2,67%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a PG&E rispetto all'indice di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di PG&E. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, PG&E evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 15,65 USD. Primo supporto a 15,07. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 14,74.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```